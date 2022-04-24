Про це в прямому ефірі телемарафону сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє 24 канал.

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З усіх напрямків всі укріплення удосконалюються, ми працюємо практично щоденно для того, щоб столиця була захищена. З іншої сторони працюємо, щоб відновити маршрути громадського транспорту, відновити всі логістичні ланцюжки забезпечення міста, щоб життя в місті також було комфортним,

– розповів Поворозник.

За його словами, у Києві запрацював метрополітен та майже весь електричний транспорт виїхав на вулиці. Зокрема, до роботи повернулись багато магазинів та об'єктів, які займаються забезпеченням людей, які живуть в місті.

Наразі в столицю повертаються багато мешканців, оскільки прагнуть повернутися до своєї звичної роботи. У КМДА сподіваються, що будуть відкриватися об'єкти бізнесу не тільки зі сфери продажу чи обслуговування.

Перший заступник голови КМДА ще раз нагадав киянами, що війна ще не закінчилася, ракетні атаки продовжуються і спрогнозувати розвиток подій складно. Поворозник закликав людей, які зараз перебувають у безпечних місцях, утриматися від повернення у Київ.

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