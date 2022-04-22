До прикладу, внаслідок руйнувань у Броварах було знеструмлено 72% міста. Послуги з електро- та водопостачання вже відновили у повному обсязі. Про це Кирило Тимошенко розповів під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
До теми На власні очі побачили жахіття війни: прем'єри Іспанії та Данії приїхали у Бородянку
Бучанський район
"Ірпіньводоканал" повністю запустили водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче за водопровідні мережі. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок.
Тим часом у Бородянці налагоджують роботу каналізаційної системи – вона запрацює найближчим часом.
До теми – як розбирають завали у Бородянці: дивіться відео