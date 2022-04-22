К примеру, в результате разрушений в Броварах было обесточено 72% города. Услуги по электро- и водоснабжению уже возобновлены в полном объеме. Об этом Кирилл Тимошенко рассказал во время брифинга, сообщает 24 канал.
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Бучанский район
"Ирпенводоканал" полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь.
Между тем, в Бородянке налаживают работу канализационной системы – она заработает в ближайшее время.
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