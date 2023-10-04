Прокурору-нарушителю уже сообщили о подозрении по факту получения взятки. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Обещал закрыть дело

По данным следствия, Фастовский прокурор потребовал взятку у руководителя компании, которой инкриминировали подделку печатей и документов. Он предложил бизнесмену закрыть против компании уголовное производство в обмен на 30 тысяч долларов.

Так, аванс в размере 15 тысяч долларов прокурор получил в туалетной кабинке одного из ресторанов Киева, остальное он должен получить уже после закрытия дела.

Между тем, нарушителю захотелось еще подзаработать на предприятии и он заявил, что против него расследуется еще одно уголовное дело. За ее закрытие прокурор пожелал еще 15 тысяч долларов.

Подозреваемый был задержан при получении второй части взятки. Известно, что при себе у злоумышленника была копия постановления о закрытии первого уголовного производства.

В Киевской области прокурора поймали с поличным / Фото ДБР

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