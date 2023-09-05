Об этом сообщается на фейсбук-странице ГССТ. В службе выразили благодарность громаде столицы Украины за помощь.

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"Уважаемые Киевляне! Группа разминирования Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины получила новые автомобили для наших саперных групп. Благодарим громаду Киева и городского голову Виталия Кличко за помощь!" – говорится в сообщении.

ГССТ получила новые автомобили для саперных групп: смотрите видео

В ГССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.

Благодаря этому транспорту наши саперы смогут работать на дорогах, в лесу, на объектах инфраструктуры по своему основному профилю,

– сказал командир группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Александр Прижиков.

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