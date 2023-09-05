Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ДССТ. У службі висловили подяку громаді столиці України за допомогу.

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"Шановні Кияни! Група розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України отримала від вас нові автомобілі для наших саперних груп. Дякуємо громаді Києва та міському голові Віталію Кличку за допомогу!" – йдеться у повідомленні.

ДССТ отримала нові автомобілі для саперних груп: дивіться відео

В ДССТ зазначили, що завдяки цій техніці сапери зможуть більш ефективно працювати за своїм основним призначенням.

Завдяки цьому транспорту наші сапери зможуть працювати на дорогах, в лісі, на об'єктах інфраструктури по своєму основному профілю,

– сказав командир групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту Олександр Прижиков.

Як Київ допомагає Силам безпеки й оборони України