Відповідне рішення було ухвалено за ініціативою мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомило ГУР у своєму телеграм-каналі.

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250 мільйонів на допомогу розвідникам: Київ спрямує кошти для українських захисників

У Буданова зазначили, що кошти столичних платників податків влада виділила для Воєнної розвідки України у межах цільової програми "Захисник Києва". Ініціатива розрахована на 2022-2024 роки.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримає 250 мільйонів гривень з міського бюджету Києва. Депутати Київської міської ради днями проголосували за ініційоване міським головою Віталієм Кличком відповідне рішення. Перераховані фінансові ресурси будуть спрямовані на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання з метою посилення ефективності бойових завдань, які цілодобово виконують українські розвідники на війні з російським агресором,

– йдеться в повідомленні ГУР.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Віталія Кличка Київ збільшив видатки на допомогу військовим у поточному році до 5 мільярдів гривень. Крім того, столиця виплатить понад пів мільярда гривень фінансової допомоги захисникам і захисницям України, а також їхнім сім'ям.