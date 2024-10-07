Так, в полиции показали последствия атаки России по территории Киевской области. Соответствующие кадры опубликовали в своем телеграм-канале.

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Атака России на Киевскую область

В понедельник, 7 октября, страна-агрессор в очередной раз атаковала Киевскую область. Полиция Киевщины фиксирует последствия вражеского обстрела.

Там указали, что по состоянию на 11:30 в одном из районов получили повреждения 3 частных дома, складское помещение и 2 автомобиля.

Также известно, что информация о пострадавших пока отсутствует.

Правоохранители добавили, что на месте продолжают работать следственно-оперативные группы и другие профильные службы.



Последствия атаки врага / Фото Национальной полиции



Россия атаковала Киевскую область / Фото Национальной полиции



Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки / Фото Национальной полиции

Заметим, что полиция Киевщины призывает граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и в случае объявления об опасности немедленно направляться в ближайшие укрытия.