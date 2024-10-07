Так, у поліції показали наслідки атаки Росії по території Київської області. Відповідні кадри опублікували у своєму телеграм-каналі.

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Атака Росії на Київщину

В понеділок, 7 жовтня, країна-агресорка вкотре атакувала Київську область. Поліція Київщини фіксує наслідки ворожого обстрілу.

Там вказали, що станом на 11:30 в одному з районів зазнали пошкоджень 3 приватні будинки, складське приміщення та 2 автомобілі.

Також відомо, що інформація про постраждалих наразі відсутня.

Правоохоронці додали, що на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та інші профільні служби.



Наслідки атаки ворога / Фото Національної поліції



Росія атакувала Київщину / Фото Національної поліції



Правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки / Фото Національної поліції

Зауважимо, що поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати в найближчі укриття.