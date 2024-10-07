Зранку 7 жовтня у Києві пролунали вибухи. Перед цим по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К.

Дивіться також Що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія атакувала Україну 7 жовтня

У Києві – пожежа після ракетної атаки

За словами мера міста Віталія Кличка, у Солом'янському районі спалахнула пожежа. Ймовірно, загорання сталося внаслідок падіння уламків ракети.

Станом на 09:52 пожежу в Соломʼянському районі, що виникла в одному з гаражів на приватній території ліквідували.

У КМВА уточнили, що внаслідок ракетної атаки падіння уламків зафіксовано в трьох районах Києва – у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському.

У Солом’янському районі уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку, один з уламків впав на територію школи, решта – переважно на відкритий території. У Голосіївському районі уламок пошкодив дах автомобіля, інші впали на відкритій території. У Шевченківському районі теж падіння уламків на відкритій території. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що ракетами окупанти атакували також Хмельниччину.