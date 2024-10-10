Об этом сообщили в Киевской ОВА. В области также продолжалась воздушная тревога.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Воздушную тревогу в Киевской области объявили 10 октября в 01:41. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о движении вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" в направлении региона.

Уже в 01:50 в Киевской областной военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны.

Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в ОВА.

Там также призвали граждан не фотографировать и не снимать работу наших защитников. А также не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Уже в 02:02 в Киевской области объявили об отбое воздушной тревоги. О последствиях от вражеской атаки в ОВА пока ничего не писали.

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