На этот раз дроны-камикадзе начали атаковать украинские регионы с юга. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, немедленно направляться в укрытие гражданской защиты.

Интересно Там было почти 400 дронов: Силы обороны успешно поразили базу хранения "Шахедов"

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

23:25, 9 октября Черкасская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА.

22:58, 9 октября Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

22:38, 9 октября Воздушные силы сообщили, что: Вражеский БПЛА приближается к Кропивницкому с юга;

Новые БПЛА с Херсонской области направляются в Николаевскую, северо-западным курсом.

22:23, 9 октября Кировоградская область – угроза применения ударных вражеских БПЛА.