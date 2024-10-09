Там могло находиться на хранении почти 400 дронов. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.
Интересно Днем вражеские "Шахеды" выступают в роли разведдронов, – Коваленко
Что известно о новой операции Сил обороны
В Генштабе ВСУ рассказали, что 9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.
По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация,
– написали военные.
Защитники также подчеркнули, что уничтожение базы хранения "Шахедов" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.
Кроме того, в Генштабе ВСУ заверили, что боевая работа по военным целям захватчиков продолжается.
Какие еще объекты в России поразили ВСУ недавно
- В Генштабе ВСУ сообщили, что 9 октября Силы беспилотных систем поразили 67 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Брянской области России. На территории пораженного склада враг хранил боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и из КНДР.
- За несколько дней до этого Вооруженные Силы Украины поразили 3 командных пункта российских захватчиков. Говорится о командных пунктах 35 и 27 отдельных мотострелковых бригад, а также один из командных пунктов 2 общевойсковой армии вооруженных сил России.
- Неделю назад украинские войска нанесли удар по российскому военному арсеналу "Котлубань" в Волгоградской области. Туда как раз прибыл эшелон с иранскими ракетами. Операция была проведена Силами беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций ВСУ, ГУР МОУ и СБУ.
- А несколько недель назад, в ночь на 21 сентября, Силы обороны Украины нанесли удар по двум военным арсеналам России, в частности по складу "Тихорецк" в Краснодарском крае и 23 арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны России возле населенного пункта "Октябрьский" в Тверской области.