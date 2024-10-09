Там могло находиться на хранении почти 400 дронов. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

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Что известно о новой операции Сил обороны

В Генштабе ВСУ рассказали, что 9 октября ударная группа группировки сил и средств Военно-морских Сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковали базу хранения БПЛА типа "Шахед", что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По имеющейся информации, там хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация,

– написали военные.

Защитники также подчеркнули, что уничтожение базы хранения "Шахедов" существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сел.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заверили, что боевая работа по военным целям захватчиков продолжается.

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