Там могло перебувати на збереженні майже 400 дронів. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі ЗСУ розповіли, що 9 жовтня ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї Росі.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація,

– написали військові.

Захисники також підкреслили, що знищення бази зберігання "Шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ запевнили, що бойова робота по військових цілях загарбників триває.

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