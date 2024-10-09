Там могло перебувати на збереженні майже 400 дронів. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
Цікаво Вдень ворожі "Шахеди" виступають у ролі розвіддронів, – Коваленко
Що відомо про нову операцію Сил оборони
У Генштабі ЗСУ розповіли, що 9 жовтня ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї Росі.
За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація,
– написали військові.
Захисники також підкреслили, що знищення бази зберігання "Шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл.
Окрім того, у Генштабі ЗСУ запевнили, що бойова робота по військових цілях загарбників триває.
Які ще об'єкти у Росії уразили ЗСУ нещодавно
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління в Брянській області Росії. На території ураженого складу ворог зберігав боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і з КНДР.
- За кілька днів до цього Збройні Сили України уразили 3 командних пункти російських загарбників. Мовиться про командні пункти 35 та 27 окремих мотострілецьких бригад, а також один з командних пунктів 2 загальновійськової армії збройних сил Росії.
- Тиждень назад українські війська завдали удару по російському військовому арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області. Туди саме прибув ешелон з іранськими ракетами. Операція була проведена Силами безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, ГУР МОУ та СБУ.
- А кілька тижнів тому, в ніч на 21 вересня, Сили оборони України завдали удару по двох військових арсеналах Росії, зокрема по складу "Тихорєцьк" у Краснодарському краї та 23 арсеналу Головного артилерійського управління Міноборони Росії біля населеного пункту "Октябрський" у Тверській області.