Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі в суботу, 5 жовтня.

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Уражено 3 командні пункти ворога

У Генштабі ЗСУ повідомили, що нещодавно Сили оборони уразили 3 командних пункти російських загарбників.

Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил Росії,

– ідеться в повідомленні.

Там додали, що результати ударів уточнюються.

В Генштабі уточнили, що бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Там також повідомили, чим саме уразили відповідні ворожі об'єкти.

Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS,

– проінформували там.

Також в Генштабі наголосили, що "знищення окупантів триває. Далі буде…".