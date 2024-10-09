Цього разу дрони-камікадзе почали атакувати українські регіони з півдня. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

Цікаво Там було майже 400 дронів: Сили оборони успішно уразили базу зберігання "Шахедів"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

23:25, 9 жовтня

Черкаська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

22:58, 9 жовтня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

22:38, 9 жовтня

Повітряні сили повідомили, що:

  • Ворожий БпЛА наближається до Кропивницького з півдня;
  • Нові БпЛА з Херсонщини прямують на Миколаївщину, північно-західним курсом.
22:23, 9 жовтня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

21:54, 9 жовтня

Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.