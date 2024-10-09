Цього разу дрони-камікадзе почали атакувати українські регіони з півдня. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Черкаська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряні сили повідомили, що:
- Ворожий БпЛА наближається до Кропивницького з півдня;
- Нові БпЛА з Херсонщини прямують на Миколаївщину, північно-західним курсом.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.