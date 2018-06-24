Киевская прокуратура объявила подозрение конвоиру, который помог преступнику сбежать

Прокуратурой города Киева задержано и объявлено о подозрении сотруднику Днепровского управления ГУНП Украины в г. Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Указанный милиционер, в обязанности которого возложено конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенном в Киевское СИЗО, сбежать из-под стражи.

Подозреваемый конвоир

Вечером, 23 июня, правоохранитель был задержан следователями прокуратуры в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ему уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 УК Украины, и подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие в уголовном производстве поручено следователям СБ Украины в Киеве и Киевской области.