16:46
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Київська прокуратура оголосила підозру конвоїру, який допоміг злочинцю втекти з-під варти

141 Читать новость на русском
Київська прокуратура оголосила підозру конвоїру
Київська прокуратура оголосила підозру конвоїру / iz.com.ua

Прокуратурою міста Києва затримано та оголошено про підозру співробітнику Дніпровського управління ГУНП України в м. Києві за фактом пособництва у втечі з-під варти підозрюваного.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте також: Смертельна стрілянина в ресторані Києва: власник закладу визнав провину (фото)

Вказаний правоохоронець, в обов’язки якого покладено конвоювання арештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на пособництво 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., поміщеному у Київське СІЗО, втекти з-під варти. 

Підозрюваний
Підозрюваний конвоїр

Увечері, 23 червня, правоохоронець був затриманий слідчими прокуратури в порядку ст. 208 КПК України.

Йому вже оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 КК України та підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у кримінальному провадженні доручено слідчим СБ України у Києві та Київській області.

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук