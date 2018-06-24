Київська прокуратура оголосила підозру конвоїру, який допоміг злочинцю втекти з-під варти

Прокуратурою міста Києва затримано та оголошено про підозру співробітнику Дніпровського управління ГУНП України в м. Києві за фактом пособництва у втечі з-під варти підозрюваного.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

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Вказаний правоохоронець, в обов’язки якого покладено конвоювання арештованих, у суботу, 23 червня, здійснив ряд умисних дій, спрямованих на пособництво 32-річному уродженцю Республіки Молдова Бурлаку О.С., поміщеному у Київське СІЗО, втекти з-під варти.



Підозрюваний конвоїр

Увечері, 23 червня, правоохоронець був затриманий слідчими прокуратури в порядку ст. 208 КПК України.

Йому вже оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 КК України та підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у кримінальному провадженні доручено слідчим СБ України у Києві та Київській області.