Яркие картины красовались на стене подсобного здания во дворе многоэтажки.
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Что известно о художнике
В сети распространили фото выставки. На фотографиях также позирует и автор работ – киевский дворник. Его картины вызвали оживленное обсуждение в соцсетях.
Жители столицы в комментариях интересовались, кто этот загадочный художник и где его можно найти. Кроме того, люди спрашивали, не продает ли художник свои картины, аргументируя тем, что вырученные от продажи деньги можно передать на нужды ВСУ.
Киевский дворник устроил выставку картин / Фото "Регионалити"
Как оказалось впоследствии, талантливый дворник – Леонид Иванович Бурковский. А киевский "вернисаж" расположен на улице Профессора Подвысоцкого.
Муралы Бенкси в Украине: что известно
- Заметим, что Бэнкси – псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.
- После полномасштабного вторжения России в Украину художник создал семь муралов, нанесенных на стены домов в Гостомеле, Ирпене, Горенке, Бородянке, а также в центре Киева.
- В конце февраля художник опубликовал марку "Укрпочты" со своим граффити из Бородянки. На ней мальчик отправляет в нокаут большего дзюдоиста. Тираж марки – 1,5 миллиона, а иностранцы уже хотят ее себе в коллекцию.
- После вандализма в Гостомеле Бэнкси заявил, что продаст 50 своих картин купить автомобили скорой помощи для Украины.