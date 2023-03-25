Яскраві картини красувались на стіні підсобної будівлі у дворі багатоповерхівки.
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Що відомо про митця
У мережі поширили фото виставки. На світлинах також позує й автор робіт – київський двірник. Його картини викликали жваве обговорення в соцмережах.
Мешканці столиці у коментарях цікавилися, хто цей загадковий митець і де його можна знайти. Крім того, люди запитували, чи не продає художник свої картини, аргументуючи тим, що виручені від продажу гроші можна передати на потреби ЗСУ.
Київський двірник влаштував виставку картин / Фото "Регіоналіті"
Як виявилось згодом, талановитий двірник – Леонід Іванович Бурковський. А київський "вернісаж" розташований на вулиці Професора Підвисоцького.
Мурали Бенксі в Україні: що відомо
- Зауважимо, що Бенксі – псевдонім скандально відомого англійського андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну митець створив сім муралів, які нанесено на стіни будинків у Гостомелі, Ірпені, Горенці, Бородянці, а також у центрі Києва.
- Наприкінці лютого художник опублікував марку "Укрпошти" зі своїм графіті з Бородянки. На ній хлопчик відправляє в нокаут більшого за себе дзюдоїста. Тираж марки – 1,5 мільйона, а іноземці вже хочуть її собі в колекцію.
- Після вандалізму у Гостомелі Бенксі заявив, що продасть 50 своїх картин, щоб закупити автомобілі швидкої допомоги для України.