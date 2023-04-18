Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Смотрите также Полиция вручила третье подозрение участнику пьяных вечеринок в Киеве, где издевались над девушками

Суд увеличил размер залога

Еще 1 февраля 2023 полиция Киевской области сообщила о подозрении группе парней, которые доводили девушек до состояния беспомощности и заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера. Затем они глумились над жертвами в соцсетях.

"22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО. Второму организатору пьяных вечеринок в столице назначили 600 тысяч заставы", – говорится в сообщении.

"Пьяные вечеринки": что известно