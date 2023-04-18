Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Суд збільшив розмір застави

Ще 1 лютого 2023 року поліція Київської області повідомила про підозру групі хлопців, які доводили дівчат до стану безпорадності та змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру. Потім вони глумилися над жертвами в соцмережах.

"22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО. Другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави", – йдеться у повідомленні.

"П'яні вечірки": що відомо