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      Киевский ресторатор Дмитрий Федотенков претендует на "Укрбуд", – СМИ

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      "Укрбуд" / nv.ua

      Наиболее вероятным покупателем активов "Укрбуда", что недавно продал Максим Микитась, которого подозревают в махинациях, называют совладельца ресторанной компании FM-групп (сеть Tarantino family) Дмитрия Федотенкова.

      Об этом изданию "Главком" рассказали влиятельные источники на столичном строительном рынке.

      "О Федотенкове известно немного. В 2010 году он был заместителем главы Госкомрыбхоза, где продвигал идеи ограничения или квотирования импорта рыбы. На должность заместителя он пришел из ООО "Агама-Трейд", которое совместно с российской компанией-партнером занималось продуктами питания глубокой заморозки (в том числе и морепродуктами). Позже Федотенков стал фигурировать в медиа как совладелец компании FM-групп, которая развивает сети ресторанов Tarantino, Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т. д. В официальном релизе компании сказано, что Tarantino family включает 75 ресторанов, 57 из которых находятся в Киеве, а 17 в Москве", – пишет издание.

      Собеседник, знакомый и с Федотенковым, и с Микитасем, утверждает, что вопрос дальнейшей судьбы "Укрбуда" на переговорах поднимался несколько раз. И Федотенков, который уже активно вошел в процесс управления компанией, уверял, что ему не сложно найти реального инвестора. Мол, в России у бизнесмена есть налаженные связи лица, заинтересованные в таких активах.

      "Чем "Укрбуд" может заинтересовать россиян? Во-первых, сейчас есть несколько тысяч инвесторов, которые оказались в подвешенном состоянии из-за неясности в вопросе завершения строительства их жилья. Это очень большая протестная сила, которую в случае необходимости можно использовать против украинской власти. Во-вторых, следует помнить, что "Укрбуд" – это не только новостройки в столице. Корпорация также ведет работы, связанные с военными и опасными объектами. Например, компания из орбиты "Укрбуда" – "Укрбудмонтаж" – должна до конца 2023 года демонтировать нестабильные конструкции объекта "Укрытие", которые расположены над блоком №4 Чернобыльской АЭС. Или занимается строительством хранилищ на военных складах в Ичне Черниговской области и селе Цвитоха в Хмельницкой области. То есть перед россиянами, в случае получения контроля над "Укрбуд", открываются "отличные" перспективы устройства диверсий", – пишет издание.

      Напомним, что Максим Микитась месяц назад вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн как фигурант в деле об афере с жильем для Нацгвардии. После этого он заявил, что продал свою долю в компании "Укрбуд Девеломпент" неназванному инвестору. Также ранее СМИ писали, что строительная компания "Укрбуд Девелопмент" могла перейти в сферу влияния генерального директора SAGA Development Андрея Вавриша – друга главы Офиса президента Андрея Богдана. Сам Вавриш эту информацию отрицает.

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      Теги: Новости Украины
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