18:09
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Київський ресторатор Дмитро Федотенков претендує на "Укрбуд", – ЗМІ

      21
      "Укрбуд" / nv.ua

      Найбільш імовірним покупцем активів "Укрбуду", які нещодавно продав Максим Микитась, якого підозрюють у махінаціях, називають співвласника ресторанної компанії FM-груп (мережа Tarantino family) Дмитра Федотенкова.

      Про це виданню "Главком" розповіли впливові джерела на столичному будівельному ринку.

      "Про Федотенкова відомо небагато. У 2010 році він був заступником голови Держкомрибгоспу, де просував ідеї обмеження або квотування імпорту риби. На посаду заступника він прийшов з ТОВ "Агама-Трейд", яке спільно з російською компанією-партнером займалася продуктами харчування глибинної заморозки (в тому числі і морепродуктами). Пізніше Федотенков став фігурувати в медіа як співвласник компанії FM-груп, яка розвиває мережі ресторанів Tarantino, Муракамі, Рукола, Дрова, Варенична і т.д. В офіційному релізі компанії сказано, що Tarantino family включає 75 ресторанів, 57 з яких знаходяться в Києві, а 17 в Москві", – пише видання.

      Співрозмовник, знайомий і з Федотенковим, і з Микитасем, стверджує, що питання подальшої долі "Укрбуду" на переговорах піднімалося кілька разів. І Федотенков, який вже активно увійшов в процес управління компанією, запевняв, що йому не складно знайти реального інвестора. Мовляв, в Росії у бізнесмена є налагоджені зв'язки особи, зацікавлені в таких активах.

      "Чим "Укрбуд" може зацікавити росіян? По-перше, зараз є кілька тисяч інвесторів, які опинилися в підвішеному стані через неясність в питанні завершення будівництва їх житла. Це дуже велика протестна сила, яку в разі потреби можна використовувати проти української влади. По-друге, слід пам'ятати, що "Укрбуд" – це не тільки новобудови в столиці. Корпорація також веде роботи, пов'язані з військовими і небезпечними об'єктами. Наприклад, компанія з орбіти "Укрбуду" – "Укрбудмонтаж" – має до кінця 2023 року демонтувати нестабільні конструкції об'єкта "Укриття", які розташовані над блоком №4 Чорнобильської АЕС. Або займається будівництвом сховищ на військових складах в Ічні Чернігівської області та селі Цвітоха у Хмельницькій області. Тобто перед росіянами, в разі отримання контролю над "Укрбуд", відкриваються "відмінні" перспективи пристрою диверсій", – пише видання.

      Нагадаємо, що Максим Микитась місяць тому вийшов з СІЗО під заставу в 80 млн грн як фігурант у справі про аферу з житлом для Нацгвардії. Після цього він заявив, що продав свою частку в компанії "Укрбуд Девеломпент" неназваному інвесторові. Також раніше ЗМІ писали, що будівельна компанія "Укрбуд Девелопмент" могла перейти в сферу впливу генерального директора SAGA Development Андрія Вавриша – друга глави Офісу президента Андрія Богдана. Сам Вавриш цю інформацію заперечує.

      Скільки мандаринів можна з'їдати за день без шкоди для здоров'я
      сьогодні
      8758
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 17:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      Анна Брикова 2029
      Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      сьогодні , 17:00 Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      Леонід Швець 675
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      125
      Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади
      сьогодні , 16:37 Сила духу і нескореність українських воїнів: потужні приклади
      Леонід Остальцев 203
      Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      сьогодні , 15:31 Что известно о политике Зеленского: какая роль развлекательных программ
      Павло Казарін 260
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук