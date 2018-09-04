Киевский таможенник купил элитные апартаменты в столице по цене гаража

Начальник второго отдела оперативного реагирования Киевской таможни Михаил Редько задекларировал покупку квартиры в столичном "Альпийском городке" рядом с апартаментами Турчинова, Наливайченко и сына Авакова.

Согласно его декларации, стоимость приобретенной квартиры в 2017-м году составляла 400 тысяч гривен за 141 квадратный метр. Тогда как рыночная цена таких апартаментов стартует от 3 миллионов гривен, говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Предыдущими собственниками квартиры были поочередно майор СБУ Александр Карамушка и его семья. В апреле этого года Карамушку задержали на взятке общей суммой 47,5 тысяч долларов. Сейчас он отстранен от государственной службы.



Александр Карамушка

По словам оценщика недвижимости Давида Нерсесяна, такая низкая цена "на бумаге" может быть обусловлена тем, что участники сделки хотели заплатить меньше налогов.

Если это 400 тысяч гривен, 4,5% (налог с продаж недвижимости) – это что-то около 20 тысяч гривен. Если мы говорим о 3 миллионах, то 4,5% – это уже фактически 150 тысяч гривен, то есть разница в выплате налогов колоссальная,

– отметил он.

Несмотря на то, что в декларации Михаила Редько это единственное его жилье в столице, журналисты обнаружили, что там проживают другие люди, а сам таможенник с семьей живет в другой элитной квартире на Печерске. Женщина, что открыла дверь в апартаментах Редько в "Альпийском городке" сообщила, что "не знает никакого Редько".

Зато из постановления суда от 2016-го года по подозрению в езде Редько в нетрезвом состоянии известно, что таможенник обозначил "местом жительства" квартиру в элитном жилом комплексе "Престиж Холл". Эта недвижимость записана на мать фискала Татьяну Редько. По словам консьержей, Редько с женой постоянно проживает там, хотя сам он этот факт отрицает.

Автомобиль, на котором Редько задержали якобы в нетрезвом состоянии два года назад, тоже не отражен в декларации: черный BMW X5 2014-го года выпуска принадлежит отцу Сергею Редько.

Черного BMW X5 в декларации Редько нет

Журналисты также зафиксировали, что в сентябре 2018 года Редько приехал на работу на автомобиле LEXUS IS 300 с донецкой регистрацией, которого тоже нет в его декларации.

Это меня товарищ попросил пригнать... чтобы у него машина стояла на парковке...,

– сказал он в комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Полный выпуск расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.