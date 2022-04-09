Есть достаточно причин, чтобы ограничить въезд в Пущу-Водицу, но озвучивать их нельзя. Об этом сообщил глава Оболонской РВА 8 апреля.

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Наш район взял на себя значительную часть удара, полученного Киевом, поэтому в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории,

– написал Фесик.

Неизвестно, насколько времени ограничат въезд, но объем работы просто колоссальный. Следует проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от взрывчаток.

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