Є достатньо причин, щоб обмежити в'їзд до Пущі-Водиці, але озвучувати їх не можна. Про це повідомив очільник Оболонської РВА 8 квітня.

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Наш район взяв на себе значну частину удару, який отримав Київ, тому в першу чергу в’їзд заборонено, щоб дати час саперам розмінувати території,

– написав Фесик.

Невідомо, наскільки часу обмежать в'їзд, але обсяг роботи просто колосальний. Слід перевірити будинки, вулиці, згарища, лісосмуги і очистити їх від вибухівок.

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