Ирина Верещук сообщила, что из сел на Киевщине людей отправят либо в другие города области, либо в Житомир. Как передает 24 канал, в основном жителей будут эвакуировать в город Бровары.

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Маршруты эвакуации из Киевской области 24 марта

Большая Дымерка – Бровары

Место сбора: дом Сельского совета, улица Бобрицкая, 1.

Автобусы для эвакуации отправят из города Бровары.

Богдановка – Бровары

Место собрания: Сельский совет, улица Богдана Хмельницкого, 219.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 24 марта:

Бервица – Бровары

Место сборов: из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Макаров – Житомир

Место сборов: Сельский совет, улица Ростовского, 30

Автобусы для эвакуации отправят из Белой Церкви.

Напомним, что 23 марта благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 554 гражданских из "горячих точек". Больше всего – мариупольцев, которые добрались до Запорожья на собственном транспорте.

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