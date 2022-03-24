Ирина Верещук сообщила, что из сел на Киевщине людей отправят либо в другие города области, либо в Житомир. Как передает 24 канал, в основном жителей будут эвакуировать в город Бровары.
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Маршруты эвакуации из Киевской области 24 марта
Большая Дымерка – Бровары
Место сбора: дом Сельского совета, улица Бобрицкая, 1.
Автобусы для эвакуации отправят из города Бровары.
Богдановка – Бровары
Место собрания: Сельский совет, улица Богдана Хмельницкого, 219.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 24 марта:
Бервица – Бровары
Место сборов: из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Макаров – Житомир
Место сборов: Сельский совет, улица Ростовского, 30
Автобусы для эвакуации отправят из Белой Церкви.
Напомним, что 23 марта благодаря гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4 554 гражданских из "горячих точек". Больше всего – мариупольцев, которые добрались до Запорожья на собственном транспорте.
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