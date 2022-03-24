О маршрутах эвакуации рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Из Мариуполя в Запорожье

Эвакуация будет проходить на 55 автобусах из Бердянска. Место сбора – спорткомплекс по улице Мелитопольское шоссе, 27. Также туда прибудет бензовоз, чтобы обновить запасы горючего на АЗС. Адреса для дозаправки:

проспект Восточный, 5А;

улица Мелитопольское шоссе, 87Б.

Также довезут новые продукты и лекарства в штабы мариупольцам.

Остальные маршруты эвакуации

Из Пологов в Запорожье (место сбора – городской совет);

Мелитополь – Запорожье (сбор возле пожарной части №9);

Большая Дымерка, Богдановка – Бровары;

Макаров – Житомир;

Бервица – Бровары (люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи и перейти реку Трубеж в направлении улицы Совхозная).

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