О маршрутах эвакуации рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает 24 канал.
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Из Мариуполя в Запорожье
Эвакуация будет проходить на 55 автобусах из Бердянска. Место сбора – спорткомплекс по улице Мелитопольское шоссе, 27. Также туда прибудет бензовоз, чтобы обновить запасы горючего на АЗС. Адреса для дозаправки:
- проспект Восточный, 5А;
- улица Мелитопольское шоссе, 87Б.
Также довезут новые продукты и лекарства в штабы мариупольцам.
Остальные маршруты эвакуации
- Из Пологов в Запорожье (место сбора – городской совет);
- Мелитополь – Запорожье (сбор возле пожарной части №9);
- Большая Дымерка, Богдановка – Бровары;
- Макаров – Житомир;
- Бервица – Бровары (люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи и перейти реку Трубеж в направлении улицы Совхозная).
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