Про маршрути евакуації розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

До теми До Бахмута з Луганщини евакуйовано понад 600 людей

З Маріуполя до Запоріжжя

Евакуація відбуватиметься на 55 автобусах з Бердянська. Місце збору – спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. Також туди прибуде бензовоз, аби оновити запаси пального на АЗС. Адреси для дозаправки:

проспект Східний, 5А;

вулиця Мелітопольське шосе, 87Б.

Також довезуть нові продукти та ліки у штаби допомоги маріупольцям.

Інші маршрути евакуації

З Пологів до Запоріжжя (місце збору – міська рада);

Мелітополь – Запоріжжя (збір біля пожежної частини №9);

Велика Димерка, Богданівка – Бровари;

Макарів – Житомир;

Бервиця – Бровари (люди мають самостійно перейти до моста між селами Мокрець та Заворичі і перейти річку Трубіж в напрямку вулиці Радгоспна).

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