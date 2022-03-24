Про маршрути евакуації розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.
До теми До Бахмута з Луганщини евакуйовано понад 600 людей
З Маріуполя до Запоріжжя
Евакуація відбуватиметься на 55 автобусах з Бердянська. Місце збору – спорткомплекс на вулиці Мелітопольське шосе, 27. Також туди прибуде бензовоз, аби оновити запаси пального на АЗС. Адреси для дозаправки:
- проспект Східний, 5А;
- вулиця Мелітопольське шосе, 87Б.
Також довезуть нові продукти та ліки у штаби допомоги маріупольцям.
Інші маршрути евакуації
- З Пологів до Запоріжжя (місце збору – міська рада);
- Мелітополь – Запоріжжя (збір біля пожежної частини №9);
- Велика Димерка, Богданівка – Бровари;
- Макарів – Житомир;
- Бервиця – Бровари (люди мають самостійно перейти до моста між селами Мокрець та Заворичі і перейти річку Трубіж в напрямку вулиці Радгоспна).
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