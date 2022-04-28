Так, один из работников энергетической компании наехал на вражескую мину в селе Маковище. Мужчина пострадал, но выжил: у него перелом локтевого сустава и бедра. Вблизи места взрыва обнаружили еще 5 мин.

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Трагедия в Макаровском районе

Восстанавливавшая свет в районе бригада не увидела мину на полевой дороге. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов отмечает, что нужно быть очень осторожными в местах, где побывали оккупанты. Они оставили много коварных ловушек.

Обходите заброшенные здания и места дислокации войск агрессора, не берите незнакомые вещи из мест боевых действий. Берегите себя и обязательно предупредите об опасности родных! Простые инструкции спасают жизнь,

– подчеркнул Андрей Небитов.

По его словам, в Киевской области почти каждый день фиксируют такие трагедии.

Мина, которую оставили российские оккупанты в Киевской области / Фото Андрей Небитов

Напомним, недавно в Бучанском районе Киевской области тракторист наехал на вражескую мину. К счастью, никто не пострадал.

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