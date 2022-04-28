Так, один з працівників енергетичної компанії наїхав на ворожу міну в селі Маковище. Чоловік постраждав, але вижив: у нього перелом ліктьового суглоба та стегна. Поблизу місця вибуху знайшли ще 5 мін.

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Трагедія в Макарівському районі

Бригада, яка відновлювала світло в районі, не побачила міну на польовій дорозі. Один чоловік загинув, ще двоє – отримали поранення.

Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов наголошує, що потрібно бути надзвичайно обережними в місцях, де побували окупанти. Вони залишили багато підступних пасток.

Оминайте закинуті будівлі та місця дислокації військ агресора, не беріть незнайомі речі з місць бойових дій. Бережіть себе та обов’язково попередьте про небезпеку своїх рідних! Прості інструкції рятують життя, – наголосив Андрій Нєбитов.

За його словами, на Київщині майже щодня фіксують такі трагедії.

Міна, яку залишили російські окупанти на Київщині / Фото Андрій Нєбитов

Нагадаємо, нещодавно у Бучанському районі Київської області тракторист наїхав на ворожу міну. На щастя, ніхто не постраждав.

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