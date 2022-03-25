Глава Киевской ОВА призвал не выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности).

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Уже месяц в Украине идет война, позорно развязанная российскими оккупантами. Временные ограничения, которые мы вводим, уже спасли не одну жизнь. Пока военные, нацгвардейцы и тероборона ведет борьбу с захватчиками, задача гражданского населения – не подвергать себя лишний раз опасности,

– написал Павлюк.

Он призвал жителей Киевщины оставаться во время комендантского часа дома или в укрытиях, сохраняйте спокойствие и доверяйте только достоверным источникам информации.

Ранее жителей Славутича попросили не выходить на улицы и не передвигаться на автомобилях из-за того, что в городе работают украинские снайперы. Там сейчас длится комендантский час – до 7 утра 26 марта.