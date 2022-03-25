К тому же враг не способен закрепиться на ранее занятых позициях. Воины из ВСУ активно отодвигают оккупантов с Киевщины.

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На Броварском направлении враг остановлен

Ранее об остановке врага в регионе сообщил Генштаб Вооруженных Сил. Сейчас военные дополнили эту информацию новым видео.

Так выглядит роз**банный "русский мир" в населенном пункте Лукьяновка. Полсела за нами, остался последний рывок,

– говорится в видео.

Освобожденное в результате контрнаступления село на Броварском направлении:

Как сообщают ВСУ, враг пытался осуществить попытку прорыва оборонительных позиций украинских войск с целью выхода к северо-западной окраине Киева. Впрочем, в ходе операции успеха не имел.

Напомним, из-за обстрелов оккупантов Броварского района 23 марта на нескольких продовольственных складах вспыхнули пожары. Там сгорели тонны продовольствия.