В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 25 марта. Украинские защитники уже 29 дней героически сражаются с оккупантами.

Если бы Россия знала, что у нас их ждет такое, они бы точно побоялись сюда идти, – Зеленский

Российские захватчики могут планировать атаку на Борисполь

Оккупантам до сих пор не удалось выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружить Киев или установить контроль над левобережной частью Украины. Враги продолжают восполнять свои потери, перемещая резервные подразделения.

На Волынском направлении оккупанты не проводили наступления. В то же время, они не наступали и на Полесском направлении. Однако там захватчики продолжили наносить артиллерийские и авиационные удары. Враги пытаются восстановить положения своих сил в районах Киева и Макарова.

В свою очередь, на Северском направлении оккупанты силами определенных подразделений пытаются сосредоточить силы и средства, чтобы возобновить наступление. Также они предпринимают неудачные попытки блокирования Чернигова.

На Броварском направлении захватчики перешли к обороне и осуществляют инженерное оборудование позиций. Вероятно, они постараются в очередной раз возобновить наступление в направлении Броваров и Борисполя, чтобы блокировать Киев с востока.