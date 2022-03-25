У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 25 березня. Українські захисники вже 29 днів героїчно борються з окупантами.

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Російські загарбники можуть планувати атаку на Бориспіль

Окупантам досі не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, оточити Київ чи встановити контроль над лівобережною частиною України. Вороги продовжують поповнювати свої втрати, переміщуючи резервні підрозділи.

На Волинському напрямку окупанти не проводили наступу. Водночас вони не наступали й на Поліському напрямку. Однак там загарбники продовжили завдавати артилерійських та авіаційних ударів. Вороги намагаються відновити положення своїх сил в районах Києва та Макарова.

Своєю чергою, на Сіверському напрямку окупанти силами визначених підрозділів намагаються зосередити сили та засоби, щоб відновити наступ. Також вони здійснюють невдалі спроби блокування Чернігова.

На Броварському напрямку загарбники перейшли до оборони та здійснюють інженерне обладнання позицій. Ймовірно, вони намагатимуться вчергове відновити наступ у напрямку Броварів та Борисполя, щоб блокувати Київ зі сходу.

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