Все французские жандармы работают на освобожденных от российских оккупантов территориях, а также в лабораториях. Они помогают фиксировать все зверства захватчиков.

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Нашли обстрелянный автомобиль

В одном из населенных пунктов, где находились оккупанты, удалось обнаружить обстрелянный автомобиль BMW. Внутри правоохранители обнаружили тело мужчины. Останки погибшего изъяли на экспертизу.

Наши иностранные коллеги прибыли для помощи в фиксации последствий атак врага, – рассказал главный следователь Киевской области Виктор Луговой.

В автомобиле нашли тело мужчины / Фото МВД

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