Вопрос должны были "решить" за 600 тысяч долларов
По данным следствия, схему организовали родственники и доверенные лица руководителя ОТО. Они хотели продать лес под строительство торгового центра.
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Они за 600 тысяч долларов обещали предпринимателю "решить вопрос" о выделении местным советом 1,2 гектара земельных участков лесного фонда под строительство торгового центра,
– рассказали следователи.
Двое злоумышленников задержаны с поличным во время получения первой половины суммы в размере 300 тысяч долларов. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой лиц.
Задержанным вскоре изберут меры пресечения
Что угрожает злоумышленникам
Задержанным грозит наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества. В суд внесли ходатайство, чтобы взять их под стражу.
Следствие проверяет возможную причастность к преступлению руководителя ОТО. Кстати, ему сообщили о подозрении в получении взятки по другому делу.