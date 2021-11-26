Все происходило вблизи пункта пропуска "Меловое". Мужчина пытался втянуть в свою мошенническую схему пограничника.

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Однако тот доложил о нарушениях в установленном порядке. Преступника удалось задержать во время передачи взятки в размере 6,5 тысячи гривен военному пограничной службы.

Правоохранители задержали злоумышленника в Луганской области: смотрите видео

Получение взятки в Украине: последние новости

  • Одному из заместителей руководителя Марьинской военно-гражданской администрации сообщили о подозрении. Должностному лицу инкриминируют получение взятки в размере 8 тысяч долларов.
  • В Одесской области начальника районного управления полиции поймали на взятке в день его назначения на должность. По данным следствия, он вымогал деньги за закрытие дела о подделке документов.
  • В Харькове передали в суд дело в отношении госслужащего. Он якобы не только заставлял автослесаря бесплатно ремонтировать автомобиль, но и вымогал у него взятку.
  • Правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему руководителю одного из госпредприятий. Он незаконно хотел передать в аренду склад за взятку в размере 40 тысяч гривен.