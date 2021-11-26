Усе відбувалося поблизу пункту пропуску "Мілове". Чоловік намагався втягнути у свою шахрайську схему прикордонника.

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Однак той доповів про порушення в установленому порядку. Злочинця вдалося затримати під час передачі хабаря у розмірі 6,5 тисячі гривень військовому прикордонної служби.

Зверніть увагу! Заходи у справі проводили під процесуальним керівництвом прокуратури. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.

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