Офіс генпрокурора повідомив, що підозрюваного вже затримали. За даними слідства, він вимагав хабар у розмірі 10 тисяч доларів.

Зауважте Суддю, що "погорів" на хабарі у 20 тисяч, відсторонили від правосуддя

Таку "винагороду" керівник Мар'їнської ВЦА збирався отримати за підписання договору на продовження строку оренди землі сільськогосподарського призначення площею понад 100 гектарів.

Ця ділянка розташована на території обслуговування адміністрації.

Хабар через земельну ділянку

Пресслужба Офісу генпрокурора повідомила про затримання директора держпідприємства від інституту Національної академії аграрних наук.

За даними правоохоронців, держслужбовець вимагав 50 тисяч доларів через земельну ділянку. Історія розпочалася ще у червні 2020 року. Водночас отримав гроші держслужбовець лише у листопаді.

Правоохоронці вже затримали чоловіка.

До справи долучилися представники Головного слідчого управління Держбюро розслідувань.

Невдовзі держслужбовцю планують обрати запобіжний захід.

Зауважте! У листопаді 2021 року двох посадовців Державної фіскальної служби засудили до 8 років в'язниці через вимагання 400 тисяч гривень хабаря.