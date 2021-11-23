Офис генпрокурора сообщил, что подозреваемого уже задержали. По данным следствия, он вымогал взятку в размере 10 тысяч долларов.

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Такое "вознаграждение" руководитель Марьинской ВГА собирался получить за подписание договора на продление срока аренды земли сельскохозяйственного назначения площадью более 100 гектаров.

Этот участок расположен на территории обслуживания администрации.

Взятка через земельный участок

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила о задержании директора госпредприятия от института Национальной академии аграрных наук.

По данным правоохранителей, госслужащий требовал 50 тысяч долларов за земельный участок. История началась еще в июне 2020 года. Между тем получил деньги госслужащий только в ноябре.

Правоохранители уже задержали мужчину.

К делу присоединились представители Главного следственного управления Госбюро расследований.

Вскоре госслужащему планируют избрать меру пресечения.

Обратите внимание! В ноябре 2021 года двоих должностных лиц Государственной фискальной службы приговорили к 8 годам тюрьмы за вымогательство 400 тысяч гривен взятки.