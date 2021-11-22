Чоловіка затримали просто посеред дороги. Про це виданню повідомили джерела в прокуратурі.

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На Одещині затримаи полковника поліції через хабар у 4 тисячі доларів

Начальника відділу №1 Одеського районного управління поліції №2 (Доброслав) полковника поліції Володимира Панченка затримали вчора (мовиться про 19 листопада – 24 канал) за підозрою щодо отримання неправомірної вигоди,

– мовиться у повідомленні.

За даними видання, чоловік майже місяць був тимчасово виконуючим обов'язки на посаді. Його арештували у той же день, що й затвердили на посаді.

"Затримання здійснили на 23 кілометрі автодороги Одеса – Південний співробітники ДБР та СБУ", – повідомило видання.

Слідству відомо, що Панченко вимагав та отримав 4 тисячі доларів за закриття кримінальної справи, яку відкрили через підробку документів. У відділку поліції провели обшуки.

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