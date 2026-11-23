Спасатели ГСЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте разрушенного дома в Киевской области / Фото ГСЧС
В Киевской области спасатели извлекли живую пожилую женщину, которая оказалась заблокированной под обломками пятиэтажного дома. Она выжила под массивными бетонными плитами и боролась за жизнь почти сутки.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
популярные видео
Как удалось спасти женщину?
После спасения маленького Давида, который провел под завалами 14 часов, спасатели продолжили поиски людей в разрушенном доме. И вскоре из-под бетонных плит снова раздался голос – на этот раз едва слышный.
Как проходила спасательная операция: смотрите видео
В квартире на первом этаже под завалами оказалась пожилая женщина. В течение 22 часов спасатели ГСЧС вручную и с помощью тяжелой инженерной техники разбирали конструкции пятиэтажного дома, чтобы добраться до нее.
Когда спасатели наконец освободили женщину, она смогла назвать свое имя – Валентина.
Сразу после эвакуации из-под бетонных конструкций Валентину передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания неотложной помощи и дальнейшей госпитализации.
Как спасатели расчищали завалы здания в поисках людей /Фото ГСЧС
1 / 4
В спасательной службе подчеркнули, что поисково-спасательные работы не прекращаются, ведь спасатели будут оставаться на завалах до тех пор, пока сохраняется хотя бы малейший шанс найти живых людей.
Напомним, в ночь на 22 ноября Россия ударила по жилому дому в Дымере в Киевской области. Под завалами оказались люди.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии