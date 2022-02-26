По данным украинского журналиста, погибли не все. В плен попали 4 русских солдата. Инцидент произошел в Василькове, Киевской области.

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Украина устроила ад для россиян

Пленники умоляют президента России Владимира Путина "больше никого не посылать в украинский ад". Еще примерно 10 россиян продолжают стрелять.

Украина выставила оккупантам ультиматум: они сдают оружие или будут уничтожены.

Цымбалюк добавил, что полоса находится под надежным огненным контролем и подчеркнул , что никто не сможет приземлиться на эту территорию без разрешения.