Згідно з даними українського журналіста, загинули не всі. У полон потрапило 4 російських солдатів. Інцидент стався у Василькові, Київська область.
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Україна влаштувала пекло для росіян
Полонені благають президента Росії Володимира Путіна "більше нікого не посилати в українське пекло". Ще приблизно 10 росіян продовжують стріляти.
Україна виставила окупантам ультиматум: або вони здають зброю або будуть знищені.
Цимбалюк додав, що смуга перебуває під надійним вогняним контролем та наголосив, що ніхто не зможе приземлитися на цю територію без дозволу.
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