Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. Он отметил, что в это время нельзя выходить на улицу без специально выданных пропусков и удостоверений личности.

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"Пожалуйста, отнеситесь к комендантскому часу серьезно! На некоторых направлениях идут тяжелые бои и обстрелы!" – сказал Кулеба.

На Киевщине поймали россиян

Российских убийц задержали во время обороны позиций Вооруженными Силами Украины. В целом среди 10 оккупантов был командир танка отдельной гвардейской мотострелковой бригады и рядовые солдаты.

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