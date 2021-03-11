Членство Украины в НАТО укрепит Североатлантический альянс, исторически объединит Европу и создаст предпосылки для трансформации отношений с Россией. Это основные месседжи, которые стремились донести специалисты во время дискуссий на ежегодном Киевском форуме безопасности.

Чтобы реализовать идею членства в НАТО был подготовлен документ-обращение к украинскому и американскому правительствам. Он состоит из 12 основных пунктов – рекомендаций, которые необходимо осуществить для развития стратегического партнерства между странами.

"Сегодня, когда существует определенная пауза в контактах между новой американской администрацией и нынешней Банковой, очень важно разграничить политические обстоятельства от системного межгосударственного диалога. Это обращение фактически показывает, что мы можем осуществить и что мы можем реализовать в наших отношениях. Важно, чтобы нынешняя украинская власть осознала ответственность документа и понятна необходимость вплотную приступить к воплощению тех положений, которые сегодня зафиксированы в этом документе", – рассказал директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский.

С американской стороны обращения к чиновникам подписали Фрэнсис Фукуяма, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, а также все бывшие послы США в Украине, действующие члены Конгресса Соединенных Штатов, высокопоставленные дипломаты и известные эксперты. Среди украинских подписантов – народные депутаты, председатель Киевского форума безопасности и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк и другие политические деятели и специалисты.

В частности, инициативу поддержала соучредитель Львовского форума безопасности Оксана Сыроид. По ее мнению, в рамках стратегического сотрудничества, прежде всего следует усиливать присутствие США в Черном море. Именно эта тема была одной из основных во время онлайн дискуссий на Львовском форуме безопасности.

"Онлайн нам создал возможность собрать больше качественных людей. Потому что можно не ездить, можно подключиться онлайн. Мы имели фантастические дискуссии, которые были в конце прошлого года. Тогда часть нашего форума, это было 3 сессии посвященные Балто-Черноморскому региону, мы подготовили качественную стратегию собственно для Черного моря и я надеюсь, что она будет также в основе этого сотрудничества Америки и Украины. Это тот уникальный случай, когда нам удалось организовать и собрать поддержку для совместного продукта, для общего представления. Это украинцы и американцы, которые одинаково видят взаимодействие наших двух стран с взаимной выгодой", – подчеркнула соучредитель Львовского форума безопасности Оксана Сыроид.

Не менее важным является и политико-юридический аспект, а именно поддержка правительства США, как по преодолению монополий во многих отраслях внутри страны, так и в мероприятиях безопасности за ее пределами. А именно, по предоставлению вооруженной поддержки и введения экономических санкций против страны-агрессора. И самый главный аспект, по мнению специалистов, это глобальная безопасность. Одним из шагов к которой является предоставление американской администрацией плана действий по вступлению Украины в НАТО. Однако, наше государство для этого должно выполнить ряд обязательств.

"Американская сторона обостряет вопрос о взаимодоверии и на нашем внутреннем украинском задании. В первую очередь, по судебной реформе, возобновлению сотрудничества с МВФ, работы по сектору безопасности и обороны и преодолению коррупции, то есть некоторые такие направления, в которых бы Украина показала результат в ближайшее время", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015-19 гг.) Валерий Чалый.

По мнению специалистов, именно тогда переговоры о стратегическом партнерстве между США и Украиной нужно будет восстанавливать на высшем уровне. Специальную комиссию должны возглавлять президент Украины Владимир Зеленский и представитель американской администрации.

"В рамках этой комиссии, они должны принять эти 12 политических заповедей, которые подписаны политиками с обеих сторон и экспертами, и идти к их реализации. Способна ли украинская власть это сделать? Если украинская власть не способна обеспечить союзные и партнерские отношения с США, тогда выигрывает только Россия. Поэтому в украинской власти нет никакой другой опции, как проявить политическую волю, на действиях продемонстрировать, что Украина действительно стремится стать членом НАТО и ЕС, поэтому она проводит изменения, которые необходимы для членства", – поделился основатель Киевского форума Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк подчеркнул, что возможность стать членом НАТО рассматривается еще с 2008 года. И насколько быстро это произойдет, зависит только от действий нынешней украинской власти. Документ о расширении стратегического партнерства в ближайшее время будет передано чиновникам обеих стран.