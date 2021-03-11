Членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний альянс, історично об'єднає Європу та створить передумови для трансформації відносин з Росією. Це основні меседжи, які прагнули донести фахівці під час дискусій на щорічному Київському безпековому форумі.

Аби реалізувати ідею членства в НАТО було підготовлено документ-звернення до українського та американського урядів. Він складається з 12 основних пунктів – рекомендацій, які необхідно здійснити задля розвитку стратегічного партнерства між країнами.

"Сьогодні, коли існує певна пауза в контактах між новою американською адміністрацією та нинішньою Банковою, дуже важливо розмежувати політичні обставини від системного міждержавного діалогу. Це звернення фактично показує, що ми можемо здійснити та що ми можемо реалізувати у наших відносинах. Важливо, щоб нинішня українська влада усвідомила відповідальність документи та зрозуміла необхідність впритул приступити до втілення тих положень, які сьогодні зафіксовані у цьому документі", – розповів директор Київського Безпекового форуму Данило Лубківський.

З американського боку звернення до урядовців підписали Френсіс Фукуяма, ексзаступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, а також всі колишні посли США в Україні, чинні члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти. Серед українських підписантів – народні депутати, голова Київського Безпекового Форуму та колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та інші політичні діячі та фахівці.

Зокрема, ініціативу підтримала співзасновниця Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд. На її думку, в рамках стратегічної співпраці, насамперед варто посилювати присутність США у Чорному морі. Саме ця тема була однією з основних під час онлайн дискусій на Львівському безпековому форумі.

"Онлайн нам створив можливість зібрати більше якісних людей. Тому що можна не їздити, можна підключитися онлайн. Ми мали фантастичні дискусії, які були в кінці минулого року. Тоді частина нашого форуму, це було 3 сесії присвячені Балто-Чорноморському регіону, ми підготували якісну стратегію власне для Чорного моря і я сподіваюся, що вона буде також в основі цієї співпраці Америки і України. Це той унікальний випадок, коли нам вдалося організувати та зібрати підтримку для спільного продукту, для спільного уявлення. Це українці й американці, які однаково бачать взаємодію наших двох країн із взаємною вигодою", – підкреслила співзасновниця Львівського безпекового форуму Оксана Сироїд.

Не менш важливим є й політико-юридичний аспект, а саме підтримка уряду США, як щодо подолання монополій у багатьох галузях в середині країни, так і у безпекових заходах поза її межами. А саме, надання збройної підтримки та запровадження економічних санкцій проти країни-агресора. І найголовніший аспект, на думку фахівців, це глобальна безпека. Одним з кроків до якої є надання американською адміністрацією плану дій щодо вступу України в НАТО. Проте, наша держава для цього має виконати низку зобов'язань.

"Американська сторона загострює питання, щодо взаємодовіри і на нашому внутрішньому українському завданні. В першу чергу, щодо судової реформи, відновлення співпраці з МВФ, роботи по сектору безпеки й оборони та подолання корупції, тобто деякі такі напрями, якби Україна показала результат у найближчий час", – зауважив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015–19 рр.) Валерій Чалий.

На думку фахівців, саме тоді перемовини щодо стратегічного партнерства між США та Україною варто буде відновлювати на найвищому рівні. Спеціальну комісію мають очолювати президент України Володимир Зеленський та представник американської адміністрації.

"В рамках цієї комісії, вони мають взяти ці 12 політичних заповідей, які підписані політиками з обох боків та експертами, і йти до їхньої реалізації. Чи здатна українська влада це зробити? Якщо українська влада не здатна забезпечити союзні та партнерські стосунки із США, тоді виграє тільки Росія. Тому в української влади немає жодної іншої опції, як проявити політичну волю, на діях продемонструвати, що Україна дійсно прагне стати членом НАТО та ЄС, саме тому вона проводить зміни, які необхідні для членства", – поділився засновник Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк наголосив, що можливість стати членом НАТО розглядається ще з 2008 року. Та наскільки швидко це відбудеться, залежить лише від дій нинішньої української влади. Документ про розширення стратегічного партнерства найближчим часом буде передано урядовцям обох країн.