Сейчас на месте в Киевской области работают все необходимые экстренные службы. Они фиксируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

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Что сказали в полиции о последствиях ночной атаки Киевской области

В полиции Киевской области отметили, что утром, 1 августа, оккупанты пытались нанести очередной удар беспилотниками по Киевской области.

В одном из районов муж и жена получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в столичную больницу, им оказывается соответствующая помощь,

– отметили правоохранители.

Кроме того, повреждены два частных дома. На местах событий работают правоохранители.

Последствия атаки Киевской области "Шахедами" 1 августа / Фото полиции Киевской области

В полиции также призвали граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, и в случае объявления об опасности немедленно направляться в ближайшие укрытия.

К слову, говоря о ночной атаке области, в Киевской областной военной администрации отметили, что все вражеские цели сбиты, а попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. В то же время в некоторых жилых зданиях области повреждена кровля, посечены фасады, выбиты окна и двери.